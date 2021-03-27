В Беларуси во время протестов задержали более 50 человек

В субботу, 27 марта, в Беларуси проходят акции против режима непризнанного президента страны Александра Лукашенко . В ходе протестов правоохранители задержали более 50 человек.

Об этом сообщает TUT.BY .

В Минске задержания проходили у площади Бангалор. Люди в балаклавах и с дубинками останавливали людей без формы.

Среди задержанных по меньшей мере пять журналистов, это редакторы издания TUT.BY, главный редактор "Нашай Нiвы", фотограф и корреспондент издания.

Также среди задержанных член основного состава Координационного совета Беларуси Наталия Дулина.

Всего в Минске с самого утра задержали 43 человека. По всей Беларуси число задержанных составляет 59 человек.