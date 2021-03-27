У Білорусі під час протестів затримали понад 50 людей

У суботу, 27 березня, в Білорусі проходять акції проти режиму невизнаного президента країни Олександра Лукашенка . У ході протестів правоохоронці затримали понад 50 осіб.

Про це повідомляє TUT.BY .

Всього в Мінську з самого ранку затримали 43 людини. По всій Білорусі кількість затриманих становить 59 осіб.

Серед затриманих щонайменше п'ять журналістів, це редактори видання TUT.BY, головний редактор "Нашої Ніви", фотограф і кореспондент видання.

У Мінську затримання проходили біля площі Бангалор. Люди в балаклаві і з кийками зупиняли людей без форми.

Нагадаємо, сьогодні в центр Мінська силовики почали стягувати спецтехніку. Також у білоруській столиці були помічені автобуси з силовиками.

Відзначимо, що в Білорусі вже протестують проти режиму Лукашенка 230 днів.

Масові протести почалися 9 серпня 2020 року після завершення голосування на виборах президента. Демонстранти вимагали перевиборів без фальсифікацій. Однак протести відразу намагалися придушити силовим методом.

У результаті кілька тижнів були масштабні зіткнення між силовиками і демонстрантами. Після демонстранти вдалися до тактики мирного протесту - вони кожні вихідні влаштовують марші солідарності або мітинги. Однак силовики, як і раніше, проводять затримання і розгони таких акцій.

Крім того, опозиція Білорусі розраховує на догляд Лукашенко навесні.

Також в кінці лютого Світлана Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці".