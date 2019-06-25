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У Білорусі український журналіст Шаройко попросив про помилування

Новини » Суспільство    25.06.2019 - 15:32
У Білорусі український журналіст Шаройко попросив про помилування
Фото: Павло Шаройко (radiosvoboda.org)

На даний момент комісія розглядає прохання Шаройко

Український журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі за шпигунство, подав прохання про помилування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агенство "Інтерфакс Білорусь".

Як повідомив заступник генерального прокурора Білорусі Олексій Стук, на даний момент комісія розглядає прохання Шаройко.

Також він зазначив, що "остаточне рішення відкладено до настання певних умов". Яких конкретно умов, Стук не пояснив.

Нагадаємо, в травні минулого року українського журналіста Шаройка засудили до 8 років в'язниці. Його визнали винним у шпигунстві. За версією білоруського слідства, Шаройко створив агентурну мережу з місцевих громадян, які за гроші збирали інформацію розвідувального характеру у військово-політичній сфері.

При обшуку у нього виявили копії розвідувальних донесень. Сам Шаройко нібито визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українського журналіста Павла Шаройка перевели із слідчого ізолятора в Бобруйські виконавчу колонію № 2. Переклад відбувся наприкінці грудня 2019 року.

Крім того, Білорусь розглядає помилування засудженого українського журналіста Павла Шаройка.

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