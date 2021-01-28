В Беларуси суд дал участнику протестов пять лет тюрьмы

В Беларуси житель Минска Виктора Борушка, который участвовал в демонстрациях против режима Александра Лукашенко, приговорили к пяти годам тюрьмы. Его обвинили за якобы нападение на белорусского спецназовца во время протестов.

Об этом сообщает Tut.by.

Как сообщается, решение о приговоре протестующему вынес суд Ленинского района Минска.

"Суд признал Виктора Борушко виновным в нанесении тяжких телесных повреждений лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 УК) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, Борушко, которому 32 года, находится под стражей с 18 октября 2020 года. Его задержали после воскресного марша, били и издевались над ним, в результате чего он провел 12 дней в реанимации.

Сам Борушко сообщил, что в день марша он сбежал от силовиков. Его сбили с ног, и вместе с ним на землю упал спецназовец, который получил перелом большеберцовой кости. При этом силовик утверждает в суде, что Борушко нанес ему удар ногой, что и вызвало перелом.

Напомним, в списке политзаключенных белорусского правозащитного центра "Весна" находится 220 человек. Среди них есть осужденные по статьям о насилии в отношении служащего милиции.