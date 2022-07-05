В Беларуси сняли запрет на посещение лесов возле украинской границы

Во всех районах Брестской области, которая граничит с Украиной, разрешили посещать леса. Жителям Беларуси разрешили собирать ягоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минлесхоз Беларуси .

При этом людям запрещается разводить костры, проводить работы, не связанные с ведением лесного хозяйства, организовывать массовые мероприятия, въезжать на территории лесного фонда на транспортных средствах.

В то же время в Гомельской области, которая делит границу с Киевской областью, запрет на посещение лесов остался в силе.

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси утверждают, что запрет связан с высоким уровнем пожароопасности из-за жары и засухи.