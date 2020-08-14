В Беларуси продолжаются протесты, а в Украине новый антирекорд по коронавирусу: новости за 13 августа

По всей территории Беларуси продолжаются протесты, в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу, в Кабмине рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября. Подробнее о том, что произошло в четверг, 13 августа, - в материале РБК-Украина

Ситуация в Беларуси: что происходит в стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержания во время протестов. В администрации Лукашенко сообщили, что по состоянию на вечер, 13 августа, уже отпущены более тысячи человек.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев принес извинения за травмы случайных людей на акциях протеста.

В больнице города Жодино умер мужчина, которого во время протестов в Беларуси избили силовики. На данный момент известно о трех жертвах протестов.

Сотрудник администрации Лукашенко уволился в знак протеста.

В Новополоцке задержали капитана милиции Егора Емельянова, который публично подал в отставку на фоне протестов.

Президент Украины прокомментировал протесты в Беларуси и сообщил, что Киев добивается освобождения задержанных украинцев

В Киеве под посольством Беларуси прошла акция солидарности. Под диппредставительством собрались более сотни людей.

В Украине новый антирекорд по коронавирусу: почти 1,6 тысяч случаев

По состоянию на 13 августа в Украине выявили резкое увеличение количества случаев коронавируса, за сутки заразились еще 1 592 человека. Больше всего новых случаев в Харьковськой, Черновицкой, Львовской областях и Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

За сутки вспышку коронавируса зафиксировали в Харьковской области - 209 новых случаев. Также значительное количество заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской областях.

На Донбассе подорвались украинские военные, есть погибший

В Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвались украинские военные. В результате инцидента один из них погиб.

Об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел в Донецкой области. Военнослужащие отклонились от маршрута следования и подорвались на неизвестном устройстве.

В Кабмине рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября

Ученики смогут ходить на занятия в школы и университеты в первых трех зонах карантина - зеленой, желтой и оранжевой. В регионах, районах и городах, попавших в красную зону, образовательные учреждения закрываются на карантин, а дети учатся дистанционно.

Входить или передвигаться внутри образовательных учреждений можно только в масках или респираторах

Подробности – в материале РБК-Украина "Тест для образования: как начнется новый учебный год".

Из Эстонии депортируют украинских заробитчан: вспыхнул скандал

В Эстонии решили депортировать группу украинских трудовых мигрантов, которым вменяют нарушение правил карантина - в частности, речь идет о несоблюдении двухнедельной самоизоляции после прибытия в страну.

Теперь 12 граждан Украины по требованию местного Департамента полиции и погранохраны намерены выслать обратно на родину до конца дня 14 августа. Об этом передает ERR.

Ситуация вызвала возмущение работодателей украинских заробитчан. Так, крупны фермеры и владельцы пяти предприятий Южной Эстонии, которые наняли работников, обратились в прокуратуру с требованием обжаловать решение о депортации, а после отказа ведомства - решили обратиться в суд.