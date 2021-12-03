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В Беларуси признали "экстремистскими" соцсети "Радио Свободы"

Автор: Валерия Полищук

В Беларуси признали экстремистскими материалами информационную продукцию Telegram-канала "Радио Свобода". Такое решение вынес Центральный районный суд города Минска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Кроме Telegram-канала "Радио Свобода", экстремистскими признали его аналоги в социальных сетях и на видеохостинге YouTube.

Сейчас за решеткой в ​​Беларуси находятся двое журналистов "Радио Свобода" - Игорь Лосик и Андрей Кузнечик. Журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студзинская находятся под следствием.

Кроме того, МИД Беларуси в прошлом году лишил аккредитации всех журналистов издания.

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