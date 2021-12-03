В Беларуси признали "экстремистскими" соцсети "Радио Свободы"

В Беларуси признали экстремистскими материалами информационную продукцию Telegram-канала "Радио Свобода". Такое решение вынес Центральный районный суд города Минска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Кроме Telegram-канала "Радио Свобода", экстремистскими признали его аналоги в социальных сетях и на видеохостинге YouTube.
Сейчас за решеткой в Беларуси находятся двое журналистов "Радио Свобода" - Игорь Лосик и Андрей Кузнечик. Журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студзинская находятся под следствием.
Кроме того, МИД Беларуси в прошлом году лишил аккредитации всех журналистов издания.