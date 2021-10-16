У Білорусі визнали екстремістським Telegram-канал Тихановської
Фото: лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська (twitter.com/Tsihanouskaya)
Суд Центрального району Мінська визнав екстремістським Telegram-канал колишнього кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської на підставі матеріалів перевірки Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі. На канал підписані понад 100 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFN.
Зберігання екстремістських матеріалів, а також підписка на визнані екстремістськими Telegram-канали і чати тягнуть відповідальність, нагадали у відомстві.
Також повідомляється про визнання екстремістським Telegram-каналу "Платформа Голос". Поки жоден з цих каналів не внесений до списку екстремістських матеріалів на сайті Міністерства інформації Білорусі.