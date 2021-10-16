ru ua
Сб, 16 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Білорусі визнали екстремістським Telegram-канал Тихановської

Новость на русском →
Білорусь, Субота 16 жовтня 2021 06:01
У Білорусі визнали екстремістським Telegram-канал Тихановської Фото: лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська (twitter.com/Tsihanouskaya)
Автор: Анна Полисученко

Суд Центрального району Мінська визнав екстремістським Telegram-канал колишнього кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської на підставі матеріалів перевірки Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі. На канал підписані понад 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFN.

Зберігання екстремістських матеріалів, а також підписка на визнані екстремістськими Telegram-канали і чати тягнуть відповідальність, нагадали у відомстві.

Також повідомляється про визнання екстремістським Telegram-каналу "Платформа Голос". Поки жоден з цих каналів не внесений до списку екстремістських матеріалів на сайті Міністерства інформації Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Локдаун не для всіх. Як уникнути обмежень в "червоній" зоні
Локдаун не для всіх. Як уникнути обмежень в "червоній" зоні
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України