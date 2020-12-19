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В Беларуси предложили ввести плату за выезд из страны

Автор: Инна Собора

В Беларуси предложили ввести сбор за пересечение границы при выезде из страны. Подготовлен соответствующий законопроект.

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Об этом пишет "Белта".

Согласно документу, могут ввести сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 тонн, в размере не более трех базовых величин (около 32 долларов).

В правительстве страны ожидают, что если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечению необходимым пункты пропуска.

Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 Беларусь приостановит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска.

Напомним, с 1 ноября Беларусь закрыла свои границы для иностранцев якобы для противодействия распространению коронавируса.

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