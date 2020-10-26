В Беларуси в первый день национальной забастовки задержали уже 60 человек

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

В Беларуси начались задержания участников национальной забастовки. С начала суток силовики задержали уже 60 человек.

Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна".

Больше всего задержаний зафиксировано в Минске - 48. Также задержания были в Бресте, Гомеле, Гродно, Новополоцке, Борисове и Могилеве.

Правозащитники отмечают, что с самого утра около ста человек собралось на проходной крупного химического предприятия "Гродно Азот". Их начала задерживать милиция.

Также задержания проходят возле здания "Белгазпромбанка". Демонстранты пытались перекрыть автомобильное движение.

Ранее РБК-Украина писало, что с 26 октября в Беларуси объявлена национальная забастовка. С самого утра люди выходят на протесты, начались забастовки на предприятиях.

При этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что никто в Беларуси не будет работать на режим.

Также сообщалось, что в Минске силовики разогнали митинг студентов. Нескольких студентов задержали.

Отметим, за вчера в Беларуси силовики задержали более 500 участников протестов. Акции прошли во всех областных центрах.