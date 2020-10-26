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У Білорусі в перший день національного страйку затримали вже 60 осіб

Білорусь, Понеділок 26 жовтня 2020 11:11
У Білорусі в перший день національного страйку затримали вже 60 осіб
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі почалися затримання учасників національного страйку. З початку доби силовики затримали вже 60 осіб.

Про це повідомляє правозахисна організація "Вясна".

Найбільше затримань зафіксовано в Мінську - 48. Також затримання було в Бресті, Гомелі, Гродно, Новополоцьку, Борисові та Могилеві.

Правозахисники зазначають, що з самого ранку близько ста осіб зібралися на прохідній великого хімічного підприємства "Гродно Азот". Їх міліція почала затримувати.

Також затримання проходять біля будівлі "Белгазпромбанка". Демонстранти намагалися перекрити автомобільний рух.

Раніше РБК-Україна писало, що з 26 жовтня у Білорусі оголошено національний страйк. З самого ранку люди виходять на протести, почалися страйки на підприємствах.

При цьому лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що ніхто в Білорусі не буде працювати на режим.

Також повідомлялося, що в Мінську силовики розігнали мітинг студентів. Кількох студентів затримали.

Зазначимо, вчора в Білорусі силовики затримали понад 500 учасників протестів. Акції пройшли у всіх обласних центрах.

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