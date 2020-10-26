У Білорусі в перший день національного страйку затримали вже 60 осіб

У Білорусі почалися затримання учасників національного страйку. З початку доби силовики затримали вже 60 осіб.
Про це повідомляє правозахисна організація "Вясна".
Найбільше затримань зафіксовано в Мінську - 48. Також затримання було в Бресті, Гомелі, Гродно, Новополоцьку, Борисові та Могилеві.
Правозахисники зазначають, що з самого ранку близько ста осіб зібралися на прохідній великого хімічного підприємства "Гродно Азот". Їх міліція почала затримувати.
Також затримання проходять біля будівлі "Белгазпромбанка". Демонстранти намагалися перекрити автомобільний рух.
Раніше РБК-Україна писало, що з 26 жовтня у Білорусі оголошено національний страйк. З самого ранку люди виходять на протести, почалися страйки на підприємствах.
При цьому лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що ніхто в Білорусі не буде працювати на режим.
Також повідомлялося, що в Мінську силовики розігнали мітинг студентів. Кількох студентів затримали.
Зазначимо, вчора в Білорусі силовики затримали понад 500 учасників протестів. Акції пройшли у всіх обласних центрах.