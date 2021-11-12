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В Беларуси при переброске российских войск погибли два десантника

Автор: Валерия Полищук

В Беларуси в ходе внезапной проверки боевой готовности в результате десантирования погибли двое российских военных. Схождение парашютистов произошло из-за внезапного сильного ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", - заявили в Минобороны России.

При этом в ведомстве добавили, что один из двух погибших российских военнослужащих пытался спасти их обоих с помощью запасного парашюта.

Напомним, Россия направила в Беларусь подразделение десантников для проведения учений на фоне миграционного кризиса.

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