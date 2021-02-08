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В Беларуси в январе по политическим мотивам задержали почти 900 человек, - правозащитники

Автор: Инна Собора

В Беларуси в связи с протестами в январе 2021 года задержали не менее 873 человека. Из них 391 женщина и 475 мужчин.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

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Так, не менее 709 человек было задержано в Минске и Минской области, 37 - в Витебской области, 27 - в Гомельской области, 22 - в Брестской области, 19 - в Гродненской области, 14 - в Могилевской области.

Также известно о задержании шести несовершеннолетних. Самому младшему задержанному 13 лет. Самым пожилым - по 72 года.

В первом месяц 2021 года было вынесено не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов. Арестом наказано 304 человека, штрафом - 137, двое - арестом и штрафом.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал инициативу белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской по "международному дню солидарности с Беларусью".

Отметим, 9 февраля исполнится полгода со дня начала протестов в Беларуси. 9 августа 2020 года белорусы вышли на акцию несогласия с результатами президентских выборов, на которых якобы снова победил Александр Лукашенко. В дальнейшем эти выборы и президентство Лукашенко не признают мнногие страны.

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