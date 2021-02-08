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У Білорусі в січні з політичних мотивів затримали майже 900 осіб, - правозахисники

Автор: Инна Собора

У Білорусі у зв'язку з протестами у січні 2021 року затримали не менш 873 людини. З них 391 жінка і 475 чоловіків.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

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Так, не менш 709 осіб було затримано в Мінську і Мінській області, 37 - у Вітебській області, 27 - у Гомельській області, 22 - у Брестській області, 19 - у Гродненській області, 14 - в Могилевської області.

Також відомо про затримання шести неповнолітніх. Наймолодшому затриманому 13 років. Найстаршим - по 72 роки.

У першому місяць 2021 року було винесено не менш 489 постанов суду щодо учасників протестів. Арештом покарано 304 людини, штрафом - 137, двоє - арештом і штрафом.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав ініціативу білоруської опозиціонерки Світлани Тихановской за "міжнародному дню солідарності з Білоруссю".

Відзначимо, 9 лютого виповниться півроку з дня початку протестів у Білорусі. 9 серпня 2020 року білоруси вийшли на акцію незгоди з результатами президентських виборів, на яких нібито знову переміг Олександр Лукашенко. Надалі ці вибори і президентство Лукашенко не визнають мнногие країни.

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