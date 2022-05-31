В Беларуси начали призывать "выстраивать мир" через компании, которые не ушли с рынка

По его словам, такие украинские бренды как PariMatch, который не вышел с рынка Беларуси после начала полномасштабного вторжения, станут "мостом для налаживания контактов между народами".

Напомним, ранее народный депутат Людмила Буймистер, комментируя работу украинских компаний, в частности, Parimatch, в России и Беларуси заявила, что такой бизнес не имеет права существовать сегодня в Украине.

Глава бюджетного комитета Верховной рады Даниил Гетманцев предложил ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на оккупантов, и направлять эти средства на восстановление разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.

Как известно, букмекерская компания Parimatch в числе украинских предприятий, которые продолжают зарабатывать в России и Беларуси спустя три месяца войны, и спонсировать агрессора.

В 2021 году одним из спонсоров грозненской футбольной команды "Ахмат" (включенной США в санкционный список на основании "Глобального акта Магнитского") стала букмекерская контора PariMatch.

На официальном постере анонса футбольного матча между российскими клубами "Краснодар" и "Ахмат", который состоялся 21 мая, титульным спонсором кадыровского клуба продолжает быть Parimatch.