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В Беларуси начали призывать "выстраивать мир" через компании, которые не ушли с рынка

Фото: в Беларуси начали призывать "выстраивать мир" через компании, которые не ушли с рынка (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Общественные активисты в Беларуси начали призывать выстраивать мир через компании, которые не ушли с рынка, а продолжают работать и платить налоги в Беларуси и РФ, несмотря на постоянные военные действия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Марата Минского.

По его словам, такие украинские бренды как PariMatch, который не вышел с рынка Беларуси после начала полномасштабного вторжения, станут "мостом для налаживания контактов между народами".

Напомним, ранее народный депутат Людмила Буймистер, комментируя работу украинских компаний, в частности, Parimatch, в России и Беларуси заявила, что такой бизнес не имеет права существовать сегодня в Украине.

Глава бюджетного комитета Верховной рады Даниил Гетманцев предложил ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на оккупантов, и направлять эти средства на восстановление разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.

Как известно, букмекерская компания Parimatch в числе украинских предприятий, которые продолжают зарабатывать в России и Беларуси спустя три месяца войны, и спонсировать агрессора.

В 2021 году одним из спонсоров грозненской футбольной команды "Ахмат" (включенной США в санкционный список на основании "Глобального акта Магнитского") стала букмекерская контора PariMatch.

На официальном постере анонса футбольного матча между российскими клубами "Краснодар" и "Ахмат", который состоялся 21 мая, титульным спонсором кадыровского клуба продолжает быть Parimatch.

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