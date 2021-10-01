ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Беларуси массово эвакуируют вузы и школы из-за сообщений о минировании

Новина українською →
Беларусь, Пятница 01 октября 2021 15:32
В Беларуси массово эвакуируют вузы и школы из-за сообщений о минировании Фото: в Беларуси массово эвакуируют вузы и школы из-за сообщения о минировании (flickr)
Автор: Сергей Пышкин

По всей Беларуси проводятся массовые эвакуации из ряда учебных заведений и учреждений из-за сообщений о минировании. Полиция проверяет информацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zerkalo.

В результате сообщений о минировании людей эвакуировали из:

  • Вузы: БГУ, БГАТУ, БГЭУ, БГМУ, БГПУ, БГАС, БГАА, БрГТУ, ГГАУ, ВГАВМ, ВГУ, ПГУ.
  • Другие учебные заведения: лицей БГУ, юридический колледж БГУ, гимназии № 16, 29, 38 и 42, школы № 197 и 186;
  • Учреждения: Falcon Club Arena, отель Marriott, Дом прессы, завод "Интеграл", отдел принудительного исполнения.

Фото: в Беларуси массово эвакуируют вузы и школы из-за сообщения о минировании (news.zerkalo.io)

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Минск
NEWS
Оператор ГТС сделал заявление из-за начала поставок газа РФ в Венгрию в обход Украины
Оператор ГТС сделал заявление из-за начала поставок газа РФ в Венгрию в обход Украины
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо