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В Беларуси хоронят военных, воевавших против Украины, - разведка

Фото: в Беларуси хоронят военных, воевавших против Украины (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые вызвались заключить контракты с российскими ЧВК. В частности, траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику прошли в городе Марьина горка Минской области (базируется 5 отдельная бригада специального назначения).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

В Осиповичах Могилевской области (базируется 51 смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.

В целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. В воинских частях не проводится серьезной агитации или пропагандистских мероприятий. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с различными российскими ЧВК. Основной мотив для этого-деньги, которые обещают за участие в боевых действиях на украинской территории.

Но после ряда похорон и известий о "пропавших без вести" количество желающих испытать судьбу уменьшилось.

Напомним, давление России на Украину было задолго до начала широкомасштабного вторжения, однако все понимали, что происходит подготовка. Однако какую роль сыграет Беларусь никто до конца не знал.

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