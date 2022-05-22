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У Білорусі хоронять військових, які воювали проти України, - розвідка

Фото: у Білорусі хоронять військових, які воювали проти України (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які зголосилися укласти контракти з російськими ПВК. Зокрема, жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна гірка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника.

Загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. У військових частинах не проводиться серйозної агітації чи пропагандистських заходів. Втім, відомо про випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК. Основний мотив для цього - гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території.

Але після низки похорон та звісток про "зниклих безвісти" кількість охочих випробувати долю зменшилась.

Нагадаємо, давление России на Украину было задолго до начала широкомасштабного вторжения, однако все понимали, что происходит подготовка. Однако какую роль сыграет Беларусь никто до конца не знал.

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