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В Беларуси допустили выход страны из "Восточного партнерства"

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей допустил выход страны из "Восточного партнерства". Он заявил, что на фоне ужесточения санкций против Беларуси, страна может потерять смысл участия в инициативе Евросоюза.

Об этом сообщает "Белта".

"На фоне ужесточенного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в "Восточном партнерстве". Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл", - заявил Макей.

Глава МИД Беларуси также добавил, что рассматривается возможность приостановки взаимодействия с ЕС по вопросам борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

При этом он убежден, что дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведет.

По словам Макея, в проигрыше останутся все, "такой сценарий имеет негативные последствия".

"Хотелось бы призвать наших европейских партнеров одуматься и прекратить нападки на суверенитет соседней страны. Против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая, гибридная война", - сказал министр.

Восточное партнерство - это программа ЕС, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР. В частности, с Азербайджаном, Арменией, Беларусией, Грузией, Молдовой и Украиной.

Напомним, в прошлом году Макей заявлял, что Беларусь понижает уровень своего участия в программе Европейского союза "Восточное партнерство".

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