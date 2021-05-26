В Беларуси допустили выход страны из "Восточного партнерства"
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей допустил выход страны из "Восточного партнерства". Он заявил, что на фоне ужесточения санкций против Беларуси, страна может потерять смысл участия в инициативе Евросоюза.
Об этом сообщает "Белта".
"На фоне ужесточенного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в "Восточном партнерстве". Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл", - заявил Макей.
Глава МИД Беларуси также добавил, что рассматривается возможность приостановки взаимодействия с ЕС по вопросам борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.
При этом он убежден, что дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведет.
По словам Макея, в проигрыше останутся все, "такой сценарий имеет негативные последствия".
"Хотелось бы призвать наших европейских партнеров одуматься и прекратить нападки на суверенитет соседней страны. Против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая, гибридная война", - сказал министр.
Восточное партнерство - это программа ЕС, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР. В частности, с Азербайджаном, Арменией, Беларусией, Грузией, Молдовой и Украиной.
Напомним, в прошлом году Макей заявлял, что Беларусь понижает уровень своего участия в программе Европейского союза "Восточное партнерство".