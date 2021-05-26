У Білорусі допустили вихід країни зі "Східного партнерства"
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей допустив вихід країни зі "Східного партнерства". Він заявив, що на тлі посилення санкцій проти Білорусі, країна може втратити сенс участі в ініціативі Євросоюзу.
Про це повідомляє " Белта".
"На тлі посиленого санкційного тиску може втратити будь-який сенс подальша участь нашої країни в "Східному партнерстві". Без Білорусі ця ініціатива також втрачає будь-який сенс", - заявив Макей.
Глава МЗС Білорусі також додав, що розглядається можливість припинення взаємодії з ЄС з питань боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.
При цьому він переконаний, що подальша ескалація ситуації ні до чого доброго не приведе.
За словами Макея, в програші залишаться всі, "такий сценарій має негативні наслідки".
"Хотілося б закликати наших європейських партнерів одуматися і припинити нападки на суверенітет сусідньої країни. Проти Білорусі розв'язана не тільки інформаційна, а й економічна, гібридна війна", - сказав міністр.
Східне партнерство - це програма ЄС, що має основною заявленою метою розвиток інтеграційних зв'язків Євросоюзу з шістьма країнами колишнього СРСР. Зокрема, з Азербайджаном, Вірменією, Білорусією, Грузією, Молдовою та Україною.
Нагадаємо, минулого року Макей заявляв, що Білорусь знижує рівень своєї участі в програмі Європейського Союзу "Східне партнерство".