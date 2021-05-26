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У Білорусі допустили вихід країни зі "Східного партнерства"

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Мінськ, Середа 26 травня 2021 14:55
У Білорусі допустили вихід країни зі "Східного партнерства" Фото: міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей (flickr.com/dgcomsoc)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей допустив вихід країни зі "Східного партнерства". Він заявив, що на тлі посилення санкцій проти Білорусі, країна може втратити сенс участі в ініціативі Євросоюзу.

Про це повідомляє " Белта".

"На тлі посиленого санкційного тиску може втратити будь-який сенс подальша участь нашої країни в "Східному партнерстві". Без Білорусі ця ініціатива також втрачає будь-який сенс", - заявив Макей.

Глава МЗС Білорусі також додав, що розглядається можливість припинення взаємодії з ЄС з питань боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

При цьому він переконаний, що подальша ескалація ситуації ні до чого доброго не приведе.

За словами Макея, в програші залишаться всі, "такий сценарій має негативні наслідки".

"Хотілося б закликати наших європейських партнерів одуматися і припинити нападки на суверенітет сусідньої країни. Проти Білорусі розв'язана не тільки інформаційна, а й економічна, гібридна війна", - сказав міністр.

Східне партнерство - це програма ЄС, що має основною заявленою метою розвиток інтеграційних зв'язків Євросоюзу з шістьма країнами колишнього СРСР. Зокрема, з Азербайджаном, Вірменією, Білорусією, Грузією, Молдовою та Україною.

Нагадаємо, минулого року Макей заявляв, що Білорусь знижує рівень своєї участі в програмі Європейського Союзу "Східне партнерство".

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