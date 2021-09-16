UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Беларуси будут судить гражданина Украины за участие в протестах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины, которого обвиняют в нарушении общественного порядка во время протестов после президентских выборов 2020 года. Дело передано прокурору для направления в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Беларуси.

По версии следствия, 32-летний гражданин Украины принял активное участие в акциях протеста в Минске, которые проходили в столице Беларуси в августе и сентябре. Украинца обвиняют в неповиновении правоохранителям, нарушении общественного порядка, осквернении сооружений и порче имущества.

Как утверждают в СК Беларуси, украинец в сентябре прошлого года нанес надписи на фасады не менее 27 зданий. Тем самым он нанес госпредприятию ущерб на сумму свыше 2 тысяч белорусских рублей (более 21 тысячи гривен).

Помимо этого белорусские правоохранители утверждают, что гражданин Украины выступил в роли организатора нанесения надписей на фасады зданий. В частности, он подыскал и изготовил "орудия и средства для совершения преступления", в том числе аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель и трафареты.

На данный момент украинец находится в СИЗО. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: украинца будут судить в Беларуси за участие в протестах (sk.gov.by)

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаБеларусь