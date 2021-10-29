UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беларусь запретила вывозить кислород из страны

Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси правительство ввело временный запрет на вывоз кислорода из страны. Он будет действовать в течение шести месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Совмина Беларуси.

Согласно документу, в список запрещенных к вывозу товаров вошли:

  • кислород газообразный медицинский,
  • кислород жидкий медицинский,
  • кислород газообразный технический,
  • кислород жидкий технический.

В документе указано, что запрет на вывоз кислорода распространяется, в частности, и на страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

При этом исключением является кислород, который предназначен для гуманитарной помощи другим государствам и перемещается в рамках международных транзитных перевозок.

Также указано, что белорусское правительство уже поручило МИД уведомить о принятом решении Евразийскую экономическую комиссию.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьМинск