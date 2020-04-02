Беларусь закупит российскую нефть по 4 доллара за баррель

Беларусь планирует получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель. Об этом журналистам сообщил премьер-министр республики Сергей Румас, передает агентство БЕЛТА.

Румас подчеркнул что поставки будут осуществляться без премий. "Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около 4 долларов за баррель", - сказал премьер-министр.

"Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн", - проинформировал премьер.

Как сообщало РБК-УКраина, стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе в среду, 1 апреля, упала еще на 2,25 долларов до 10,54 долларов за баррель, минимального уровня с марта 1999 года.

По оценкам НБУ, падение мировых цен на энергоносители приведет к тому, что Украина сэкономит за год около 5-6 млрд долларов.