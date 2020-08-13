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В Беларуси задержали капитана милиции, который стал на сторону протестующих

Новополоцк, Четверг 13 августа 2020 12:14
В Беларуси задержали капитана милиции, который стал на сторону протестующих
Фото: протесты в Беларуси (t me belteanews)
Автор: Анастасия Рокитна

Его обвиняют в нарушении порядка проведения акций

В Новополоцке задержали капитана милиции Егора Емельянова, который публично подал в отставку на фоне протестов. Его обвиняют в нарушении порядка проведения акций.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Его жена рассказала, что ему позвонили и сказали, что нужно подойти подписать документы, акт приема-передачи форменной одежды.

"Мы с ним были на связи, планировали в этот день семейный ужин. В 17:55 я ему звонила, он еще был в отделе, оформлял документы. В 19:55 я позвонила снова, хотела договориться, кто заберет нашу младшую дочь, ей три года. Он сообщил, что задержан. За что? Сказал, что пока не знает", - рассказывает супруга Егора Емельянова Марина.

В Беларуси задержали капитана милиции, который стал на сторону протестующихОпубликованное милиционером фото с подписью "17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом" (telegram.org)

Напомним, в беларусском городе Жодино в день, когда в стране проходят массовые протесты, правоохранители опустили щиты.

Отметим, в Беларуси уже пятый день люди протестуют против президента Александра Лукашенко.

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