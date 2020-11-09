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Беларусь выдворила двух британских дипломатов

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Беларуси объявило персона нон грата двух дипломатов Британии. Эти британские дипломаты уже покинули территорию Беларуси.

Об этом рассказали в эфире провластного белорусского телеканала "ОНТ".

Персона нон грата были объявлены военный атташе Британии Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель британского посла Лиса Тамвуд. Они якобы собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и ходе протестов.

Дипломатов также обвиняют в том, что они с мая 2020 года проводят встречи с белорусскими правозащитниками и представителями неправительственных структур.

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"Указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно с учетом подтверждения деструктивного характера деятельности указанных лиц", - заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Напомним, в октябре Латвия и Эстония решили отозвать своих послов из Беларуси из-за ухудшения отношений с Минском.

Позже своего посла из Беларуси отозвала Чехия, чтобы выразить солидарность с Польшей и Литвой.

Также решение об отзыве посла из Беларуси было принято Словакией.

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