Беларусь ввела запрет на вывоз из страны риса, муки и макарон
Власти Беларуси временно запретили вывозить из страны некоторые крупы, муку и макароны. Такое ограничение вводится сроком на три месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
Согласно утвержденному постановлению, запрещается вывозить за пределы страны рис, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна обработанного злаков, макаронные изделия.
Объясняется такое решение мерами для недопущения дефицита и для обеспечения продовольственной безопасности государства.
Отмечается, что трехмесячный запрет не будет распространяться:
- на товары, вывозимые в качестве международной гуманитарной помощи на основании решений правительства,
- на товары, вывозимые в качестве запасов,
- на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются вне таможенной территории Евразийского экономического союза,
- на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС и перемещаемые по транзиту через территорию Беларуси.
Ранее сообщалось, что Украина призвала ЕС усилить экономическое давление на РФ и Беларусь, и полностью заблокировать транспортное сообщение со странами-агрессорами и перевозку грузов.
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