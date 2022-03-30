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Беларусь ввела запрет на вывоз из страны риса, муки и макарон

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Беларусь, Среда 30 марта 2022 06:56
Беларусь ввела запрет на вывоз из страны риса, муки и макарон Фото: здание министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (sputnik.by)
Автор: Владимир Костырин

Власти Беларуси временно запретили вывозить из страны некоторые крупы, муку и макароны. Такое ограничение вводится сроком на три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Согласно утвержденному постановлению, запрещается вывозить за пределы страны рис, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна обработанного злаков, макаронные изделия.

Объясняется такое решение мерами для недопущения дефицита и для обеспечения продовольственной безопасности государства.

Отмечается, что трехмесячный запрет не будет распространяться:

  • на товары, вывозимые в качестве международной гуманитарной помощи на основании решений правительства,
  • на товары, вывозимые в качестве запасов,
  • на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются вне таможенной территории Евразийского экономического союза,
  • на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС и перемещаемые по транзиту через территорию Беларуси.

Ранее сообщалось, что Украина призвала ЕС усилить экономическое давление на РФ и Беларусь, и полностью заблокировать транспортное сообщение со странами-агрессорами и перевозку грузов.

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Беларусь рис макароны крупы
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