ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білорусь зберігає ознаки готовності до широкомасштабної участі у війні проти України

Новость на русском →
Вівторок 08 березня 2022 13:56
Білорусь зберігає ознаки готовності до широкомасштабної участі у війні проти України Фото: білоруські військові (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Воєнно-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі своїх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ.

Про це йдеться в денній сводці Генерального штабу ЗСУ за 8 березня

В Генштабі розповіли, що наразі здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та ССО (Сил спеціальних операцій) ЗС Білорусі.

Зокрема:

  • у районі Брест перебувають по одній БТГр зі складу 38 ОДШБр (Брест) та 103 ОДПБр (Вітебськ) ЗС Білорусі;
  • у районі Олександрівка (район прикордонного КПП в районі н. п. Вільча, Київська область) - 2 БТГр 38 ОДШБр;
  • у районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) - 2 БТГр 103 ОДПБр.

"Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії та не бажає воювати на боці ЗС РФ", - додали в Генеральному штабі.

Раніше в генштабі також заявили, що окупант перекидає авіацію до Білорусі, плануючи нові удари по містах України.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Вторгнення Росії до України
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати