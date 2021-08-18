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Беларусь и Россия почти полностью согласовали интеграционные карты

Автор: Анна Полисученко

Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов. Это сегодня на совещании Совмина заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

Снопков рассказал, что Минск и Москва вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, который включает "основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и Высшего госсовета Союзного государства об их одобрении".

"Уже почти три года по инициативе наших российских партнеров мы реализуем подходы по углублению интеграции в рамках выполнения договора о создании Союзного государства. После заморозки этой тематики зимой 2019 года переговоры были возобновлены летом 2020-го", - уточнил Николай Снопков.

В процессе переговоров довольно скоро выявилось ядро интересов с каждой стороны. Для россиян - это вопросы налогового и таможенного регулирования, то есть прозрачности, прослеживаемости товаров по их территории. Для белорусов - условия сотрудничества в энергетике и доступ на российский рынок. Во всем пакете экономических интеграционных договоренностей главная сложность в переговорных вопросах заключалась во взаимоувязывании этих встречных интересов.

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