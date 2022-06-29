Беларусь проверяет возможности мобилизации в отдельных регионах, - Генштаб

Военное командование Беларуси проверяет возможности начала мобилизации в нескольких регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба .

Отметим, последнее время появляется все больше информации об угрозе вторжения Беларуси в Украину.

"В рамках учений военными комиссариатами Республики Беларусь проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявлял, что Беларусь сосредоточила вблизи Украины около шести батальонов своей армии и усиливает приграничный участок.

Также мы писали, что, по словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, сейчас повышается вероятность нападения Беларуси на Украину.

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