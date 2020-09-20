Беларусь протестует 43-день подряд: что известно

Уже 43-й день подряд белорусы выходят на акции протеста с требованием проведения новых президентских выборов и освобождения всех политических заключенных. О том, что происходит сегодня в Беларуси, читайте в материале РБК-Украина.

Толпа обошла заграждение силовиков

Колонна, которая отправилась к резиденции Лукашенко, дошла до заграждения силовиков на проспекте Независимости. После этого толпа протестующих повернула на улицу Игнатенко.

Митингующие отправились в резиденцию Лукашенко

Тысячи протестующих, собравшиеся у Стеллы в Минске, выстроились в колонну и отправились ко дворцу Независимости - резиденции президента Лукашенко. Накануне проспект, ведущий к резиденции, был перекрыт силовиками.

Правозащитники назвали количество задержанных

По данным белорусской правозащитной организации "Весна", сейчас известно о задержании 11 протестующих в Минске, одного из них уже отпустили. Еще двух человек задержали в Гродно и четырех - в Могилеве. Среди задержанных в Могилеве - двое журналистов.

В Минске проблемы с интернетом

Белорусские абоненты около 14:35 начали сообщать о проблемах в работе мобильного интернета. Позже мобильный оператор "А1" подтвердил, что по требованию властей ограничил пропускную способность сети.

"Выполнение этого требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - пояснил оператор.

Протесты и задержания в Гродно

В Гродно сегодня также протестуют. Силовики разгоняют акцию протеста и проводят задержание. В частности, ОМОНовцы задержали женщину, которая утверждала, что беременна.

Вблизи "Немиги" начались задержания

Вблизи станции метро "Немига" силовики начали жестко задерживать участников марша. В большинстве случаев силовики задерживают людей, которые несут бело-красно-белые стяги. В сторону Стелы уже отправились милицейские автозаки.

Также задержания произошли вблизи бизнес-центра "Роял плаза". Там задержали нескольких человек.

Воскресный марш в Минске

В Минске сегодня снова собралась многотысячная акция протеста. Митингующие большой колонной движутся по улицам столицы к стеле "Минск - город герой", что находится неподалеку от резиденции президента Александра Лукашенко.

Фото: протестующие возле Стелы

Требования протестующих остаются неизменными: новые выборы, наказание причастных к убийствам и пытках участников протестов, а также освобождение политических узников.