Беларусь предложила помощь в диалоге между Арменией и Азербайджаном

Фото: министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей (flickr com dgcomsoc)

В связи с конфликтом Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе свою помощь готова предложить Беларусь. При этом Минск призывает обе стороны прекратить огонь.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси.

В частности, Беларусь обеспокоена резкой эскалацией в Нагорном Карабахе.

"Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров - Азербайджан и Армению - прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах", - говорится в заявлении.

Отметим, над урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе с 1990-х годов работает Минская группа ОБСЕ. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США. Также в состав группы входят Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха, а оккупации этого региона нужно положить конец.

Отметим, сегодня российский депутата Руслан Бальбек предложил сделать оккупированный Крым площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном.