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Беларусь получила первые полмиллиарда долларов российского кредита

Киев, Пятница 16 октября 2020 15:43
Беларусь получила первые полмиллиарда долларов российского кредита
Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (news.tut.by)
Автор: Александр Белоус

Деньги выделятся Кремлем на поддержку действующих властей Беларуси

Беларусь получила 500 млн долларов из кредита на сумму 1,5 млрд долларов, обещанного месяц назад президентом России Владимиром Путиным. Средства перечислил Евразийский банк развития (ЕАБР), который является управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Об этом сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет).

"Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Республики Беларусь в условиях негативных последствий пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте Минфина России сообщается, кроме средств Евразийского фонда стабилизации и развития, Беларусь получит кредит на 1 млрд долларов от России. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долларов - в 2020 году и вторые 500 млн долларов - в 2021 году.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи заявил, что даст Беларуси государственный кредит на 1,5 млрд долларов.

Подробнее о целях кредита в материале РБК-Украина "Сценарий Януковича: зачем Путин дает кредит Лукашенко".

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Новости Украины Экономика БеларусьРоссийская ФедерацияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин

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