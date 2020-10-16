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Білорусь отримала перші півмільярда доларів російського кредиту

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 15:43
Білорусь отримала перші півмільярда доларів російського кредиту
Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (news.tut.by)
Автор: Олександр Білоус

Гроші виділятися Кремлем на підтримку чинної влади Білорусі

Білорусь отримала 500 млн доларів кредиту на суму 1,5 млрд доларів, обіцяного місяць тому президентом Росії Володимиром Путіним. Кошти перерахував Євразійський банк розвитку (ЄАБР), який є керуючим засобами Євразійського фонду стабілізації і розвитку (ЄФСР).

Про це повідомляється на сайті банка.

Згідно з повідомленням, кошти надаються строком до 10 років з пільговим періодом до 5 років під плаваючу процентну ставку (визначається як середня прибутковість російських єврооблігацій у доларах на строк 7 років).

"Фінансовий кредит з коштів ЕФСР спрямований на підтримку бюджету Республіки Білорусь в умовах негативних наслідків пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на сайті Мінфіну Росії повідомляється, крім коштів Євразійського фонду стабілізації і розвитку, Білорусь отримає кредит на 1 млрд доларів від Росії. Він буде наданий двома траншами: перші 500 млн доларів - у 2020 році і другі 500 млн доларів - у 2021 році.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін на зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком 14 вересня в Сочі заявив, що дасть Білорусі державний кредит на 1,5 млрд доларів.

Детальніше про цілі кредиту в матеріалі РБК-Україна "Сценарій Януковича: навіщо Путін дає кредит Лукашенко".

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