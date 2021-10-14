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Беларусь перестала принимать высланных из Евросоюза мигрантов

Автор: Артур Родивилов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Документ вступает в силу сегодня, 14 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный правовой интернет-портал страны.

Его подготовили в рамках ответных мер на действия ЕС в отношении Беларуси.

"Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года", - говорится в документе.

В соглашении определен механизм передачи, принятия и возврата лиц, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания.

Реадмиссия - согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства.

Ранее власти Литвы, Латвии и Польши объявили режим ЧС из-за наплыва мигрантов с белорусской территории.

Литовский парламент одобрил идею строительства на границе четырехметрового забора с колючей проволокой.

В Латвии не исключили установку временного забора из колючей проволоки. О намерении построить 2,5-метровый забор на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов также объявили власти Польши. Европарламент назвал переброску мигрантов гибридной атакой Минска. Также предполагается, что в миграционном кризисе заинтересована Россия.

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Беларусь