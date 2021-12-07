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Беларусь в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго

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Минск, Вторник 07 декабря 2021 17:28
Беларусь в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго Фото: лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

В ответ на санкции против Беларуси с 1 января 2022 год Минск вводит эмбарго на импорт продовольствия. Речь идет о товарах, страны происхождения которых ввели санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны", - сообщили в белорусском правительстве.

Там же уточнили, что только за 10 месяцев 2021 года Беларусь импортировала из этих стран продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более 530 млн долларов.

Под эмбарго попадет мясо и молочные продукты (за исключением безлактозного и диетического молока), фрукты, орехи и овощи, кондитерские изделия, жиры, соль из ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Черногории. При этом подчеркивается, что список запрещенных товаров еще может расшириться.

Напомним, ранее Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Беларуси.

Минск уже запретил ввоз некоторых товаров из западных стран.

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