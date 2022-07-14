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Беларусь открывает границы для контрабанды подсанкционных товаров, - ГУР

Фото: Беларусь открывает границы для контрабанды подсанкционных товаров (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Командованию Государственного пограничного комитета Беларуси руководство страны предоставило негласное указание - не препятствовать фактам контрабандной деятельности на границах с Украиной, Польшей и Литвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Такое решение связано с резким ухудшением финансовой ситуации в стране из-за наложенных на режим Лукашенко санкций со стороны стран Запада. Поэтому власти Беларуси надеются частично снизить дефицит поступлений в бюджет страны именно за счет максимального стимулирования контрабанды. В первую очередь - табачных изделий местных производителей.

Таким образом, режиму удастся частично обеспечить рынок Беларуси (а в дальнейшем и РФ) санкционными группами товаров, ранее доставлявшихся из стран ЕС. Список достаточно широк: запчасти к автомобильной технике, хозяйственные товары и т.д. Чтобы усилить поток товаров, власти Беларуси ослабляют требования к пересечению границы со стороны стран ЕС.

Погранведомства Польши и Литвы уже заявляют об обнаружении крупных партий контрабандных белорусских табачных изделий в грузовых автомобилях.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится "напасть" на Россию. Якобы через территорию Беларуси и Украины.

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