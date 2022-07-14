ru ua
Чт, 14 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Беларусь открывает границы для контрабанды подсанкционных товаров, - ГУР

Новина українською →
Украина, Четверг 14 июля 2022 19:15
Беларусь открывает границы для контрабанды подсанкционных товаров, - ГУР Фото: Беларусь открывает границы для контрабанды подсанкционных товаров (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Командованию Государственного пограничного комитета Беларуси руководство страны предоставило негласное указание - не препятствовать фактам контрабандной деятельности на границах с Украиной, Польшей и Литвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Такое решение связано с резким ухудшением финансовой ситуации в стране из-за наложенных на режим Лукашенко санкций со стороны стран Запада. Поэтому власти Беларуси надеются частично снизить дефицит поступлений в бюджет страны именно за счет максимального стимулирования контрабанды. В первую очередь - табачных изделий местных производителей.

Таким образом, режиму удастся частично обеспечить рынок Беларуси (а в дальнейшем и РФ) санкционными группами товаров, ранее доставлявшихся из стран ЕС. Список достаточно широк: запчасти к автомобильной технике, хозяйственные товары и т.д. Чтобы усилить поток товаров, власти Беларуси ослабляют требования к пересечению границы со стороны стран ЕС.

Погранведомства Польши и Литвы уже заявляют об обнаружении крупных партий контрабандных белорусских табачных изделий в грузовых автомобилях.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится "напасть" на Россию. Якобы через территорию Беларуси и Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
DAILY
Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ