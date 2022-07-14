Білорусь відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів, - ГУР
Командуванню Державного прикордонного комітету Білорусі керівництво країни надало негласну вказівку - не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.
Таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим Лукашенка санкції з боку країн Заходу. Тож влада Білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу - тютюнових виробів місцевих виробників.
У такий спосіб режиму вдасться частково забезпечити ринок Білорусі (а в подальшому і РФ) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. Список доволі широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо. Щоб посилити потік товарів, влада білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС.
Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що Захід готується "напасти" на Росію. Нібито через територію Білорусі та України.
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