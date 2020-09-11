Беларусь: оппозиция без лидеров Украина: дети без школ

Как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой после ее последнего выступления, состоявшегося в эфире нашей программы в прошлую пятницу?
Почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства?
Что будут изучать школьники, когда наша система образования перейдет в онлайн?
Эксклюзивное включение родителей школьников из города Черновцы, находящегося в красной зоне.
Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Сергей Горбачев, образовательный омбудсмен в Украине;
Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);
Юрий Аристов, народный депутат, “Слуга народа”;
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания “Гордон”;
Иванна Коберник, соучредитель ОО “Родительский контроль” и “Смарт образование”;
Елена Бондаренко, соучредитель ОО “Родители SOS”;
Антон Родненков и Иван Кравцов, члены Координационного совета оппозиции Беларуси и свидетели попытки силового выдворения Марии Колесниковой из Беларуси;
Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой.
Они говорят, а решает народ.