Білорусь: опозиція без лідерів Україна: діти без шкіл

- Як білоруські опозиціонери перетинали кордон з Україною та що насправді сталося з Марією Колесниковою після її останнього виступу, який відбувся в ефірі нашої програми минулої п'ятниці?
- Чому в деяких українських містах відкрили школи, незважаючи на заборону уряду?
- Що будуть вивчати школярі, коли наша система освіти перейде в онлайн?
- Ексклюзивне включення батьків школярів з міста Чернівці, яке перебуває в червоній зоні.
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України;
Давід Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015 - 2016);
Юрій Арістов, народний депутат, “Слуга народу”;
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання “Гордон”;
Іванна Коберник, співзасновниця ГО “Батьківський контроль” та “Смарт освіта”;
Олена Бондаренко, співзасновниця ГО “Батьки SOS”;
Антон Родненков та Іван Кравцов, члени Координаційної ради опозиції Білорусі та свідки спроби силового видворення Марії Колесникової з Білорусі;
Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової.
Вони говорять, а вирішує народ.