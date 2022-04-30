ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Беларусь обвинила Литву в секретном строительстве могильников ядерных отходов у границы

Новина українською →
Минск, Суббота 30 апреля 2022 07:16
Беларусь обвинила Литву в секретном строительстве могильников ядерных отходов у границы Игналинская АЭС (Фото: iae.lt)
Автор: Константин Широкун

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что на площадке Игналинской АЭС в промышленную эксплуатацию введены три новые установки — промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива, комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-1 и комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-2, МИ-3. При этом все эти работы проводятся тайно, с игнорированием требований основополагающих международных документов в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

По мнению главы пресс-службы, Литва более 15 лет просто не допускает на площадку Игналинской АЭС ключевые миссии МАГАТЭ. Он также заявил, что Литва не дает оценить безопасность Игналинской АЭС в процессе ее вывода из эксплуатации.

"Поэтому все строительство ядерных могильников непосредственно у границы Республики Беларусь, долговременное хранение облученного ядерного топлива на площадке без конфайнмента вызывают у нас закономерные опасения", — подчеркнул представитель МИД.

Игналинская АЭС была остановлена 31 декабря 2009 года. Работы по полному выводу атомной электростанции из эксплуатации еще полностью не завершены. Снос станции запланирован на 2038 год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья