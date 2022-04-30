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Білорусь звинуватила Литву в секретному будівництві могильників ядерних відходів біля кордону

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Мінськ, Субота 30 квітня 2022 07:16
Білорусь звинуватила Литву в секретному будівництві могильників ядерних відходів біля кордону Ігналінська АЕС (Фото: iae.lt)
Автор: Константин Широкун

Прес — секретар білоруського МЗС Анатолій око заявив, що на майданчику Ігналінської АЕС в промислову експлуатацію введені три нові установки - проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекс з вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-1 і комплекс з вилучення твердих радіоактивних відходів Мі-2, Мі-3. При цьому всі ці роботи проводяться таємно, з ігноруванням вимог основоположних міжнародних документів у цій сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дзеркало".

На думку глави прес-служби, Литва більш як 15 років просто не допускає на майданчик Ігналінської АЕС ключові місії МАГАТЕ. Він також заявив, що Литва не дає оцінити безпеку Ігналінської АЕС в процесі її виведення з експлуатації.

"Тому все будівництво ядерних могильників безпосередньо біля кордону Республіки Білорусь, довготривале зберігання опроміненого ядерного палива на майданчику без конфайнменту викликають у нас закономірні побоювання", - підкреслив представник МЗС.

Ігналінська АЕС була зупинена 31 грудня 2009 року. Роботи з повного виведення атомної електростанції з експлуатації ще повністю не завершені. Знесення станції заплановано на 2038 рік.

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