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Беларусь начинает переходить на биометрические документы

Беларусь, Воскресенье 03 января 2021 09:17
Беларусь начинает переходить на биометрические документы
Фото: документы в Беларуси (bobr.by)
Автор: Юлия Струк

В Беларуси начинают переходить на биометрические документы. Свыше 800 тысяч граждан получат ID-карту в этом году.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Указано, что получатели ID-карты автоматически получат электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. С момента создания он будет иметь статус неактивного, пока лицо его активизирует с ID-карты.

Министерство внутренних дел страны отмечает, что нынешние бумажные паспорта будут действовать параллельно с ID-картами. Бумажные документы не подлежат обязательной замене.

Кроме того, в 2021 году белорусы смогут получить биометрический паспорт для выезда за границу. В стране все готово для перехода на него.

В МВД уточнили, что в год будут выдавать от 300 до 500 новых загранпаспортов.

Напомним, в Беларуси позволили взимать сбор за выезд из страны. Такое нововведение было принято в качестве дополнительных мер "по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19".

Как писало РБК-Украина, с 1 ноября Беларусь закрыла свои границы для иностранцев якобы для противодействия распространению коронавируса.

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Новости Украины В мире Беларусьбиометрические паспорта

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