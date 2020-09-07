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Беларусь за месяц потратила 15% золотовалютных резервов

Беларусь, Понедельник 07 сентября 2020 15:55
Беларусь за месяц потратила 15% золотовалютных резервов
Фото: белорусский рубль (ТАСС)
Автор: РБК-Украина

Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились почти на 1,4 миллиарда долларов, или 15,8%, с 8,85 млрд до 7,45 млрд долларов. Также правительство Беларуси и Нацбанк потратили на исполнение своих обязательств 351,7 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство Беларуси и Нацбанк потратили на исполнение своих обязательств 351,7 млн долларов.

В Нацбанке рассчитывают, что объем международных резервных активов Беларуси на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.

Напомним, ранее правительство Беларуси оценило ущерб, который был нанесен в связи с протестами в стране, в не менее 500 млн долларов. При этом также пострадала инвестиционная привлекательность и система зарубежного кредитования.

Также РБК-Украина писало, что страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью.

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