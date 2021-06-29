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Беларусь лишили права на проведение ЧМ по спортивной ходьбе

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Минск, Вторник 29 июня 2021 16:13
Беларусь лишили права на проведение ЧМ по спортивной ходьбе Фото: Беларусь лишили права на проведение ЧМ по спортивной ходьбе (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) заявила об отмене проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 2022 года в Минске. Причиной называют неопределенность в дипломатических отношениях.

Об этом говорится на сайте организации.

"Всемирный совет по легкой атлетике согласился перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года, первоначально запланированный в Минске",- говорится в сообщении

Сейчас World Athletics ведет переговоры с альтернативными городами-организаторами этого мероприятия и планирует объявить новое место проведения до следующего заседания совета (28-29 июля).

В организации объяснили, что такое решение было выдвинуто по результатам рассмотрения специального отчета, подготовленного комитетом по рискам, в котором подчеркивается неопределенность в дипломатических отношениях и ограничения на международные поездки в Беларусь.

"World Athletics по прежнему доверяет местному оргкомитету и Белорусской федерации легкой атлетики, которые провели большую работу, чтобы провести это мероприятие, и жалеет, что обстоятельства, не зависящие от них, привели к этому решению",- добавляют в сообщении.

Стоит отметить, что командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2020 года, был перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что соревнования под эгидой УЕФА на территории Беларуси в этом году пройдут согласно расписанию.

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