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Білорусь позбавили права на проведення ЧС зі спортивної ходьби

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Мінськ, Вівторок 29 червня 2021 16:13
Білорусь позбавили права на проведення ЧС зі спортивної ходьби Фото: Білорусь позбавили права на проведення ЧС зі спортивної ходьби (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) заявила про скасовування проведення командного чемпіонату світу зі спортивної ходьби 2022 року в Мінську. Причиною називають невизначеність в дипломатичних відносинах.

Про це йдеться на сайті організації.

"Всесвітня рада з легкої атлетики погодилася перенести командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби 2022 року, спочатку запланований в Мінську", - зазначено у повідомленні

Наразі World Athletics веде переговори з альтернативними містами-організаторами цього заходу і планує оголосити нове місце проведення до наступного засідання ради (28-29 липня).

В організації пояснили, що таке рішення було висунуто за результатами розгляду спеціального звіту, підготовленого комітетом за ризиками, в якому підкреслюється невизначеність в дипломатичних відносинах і обмеження на міжнародні поїздки до Білорусі.

"World Athletics як і раніше довіряє місцевому оргкомітету та Білоруській федерації легкої атлетики, які провели велику роботу, щоб провести цей захід, і шкодує, що обставини, які не залежать від них, привели до цього рішення", - додають у повідомленні.

Варто зазначити, що командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби 2020 року, був перенесений на 2022 рік через пандемію коронавірусу.

Раніше стало відомо, що змагання під егідою УЄФА на території Білорусі цього року пройдуть згідно з розкладом.

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