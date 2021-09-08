UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беларусь хочет получить новый кредит: власти ведут переговоры с Евразийским стабфондом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Беларуси хотят получить новый кредит. Минск ведет переговоры с Евразийским фондом стабилизации и развития. Речь о сумме в 3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство РБК.

Как рассказали источники издания в белорусском правительстве, вопрос о выделении нового кредита Минску стал одной из тем переговоров с Россией. В Евразийском фонде подтвердили проведение предварительных консультаций с представителями Беларуси. Однако, по словам собеседника агентства о сумме кредита и сроках его предоставления говорить пока преждевременно.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности Москвы оказать дополнительную поддержку Минску.

"Я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам", - сказал он, отвечая на вопрос агентства о планах России на оказание финансовой помощи Беларуси.

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович в свою очередь отметил, что Минск рассчитывает получить от Евразийского фонда 3 млрд долларов. Деньги, по его словам, пойдут на стимулирование экономики на фоне спада из-за пандемии коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьМинск