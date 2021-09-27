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Беларусь дает наркотики нелегальным мигрантам, - МВД Польши

Автор: Валерия Полищук

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что белорусские пограничники дают наркотики мигрантам. Власти страны все чаще получают информацию о том, что белорусские пограничники дают мигрантам наркотики, в том числе психотропные, под видом таблеток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wprost.

По его словам, литовские пограничники 22 июля задержали группу из 15 человек, граждан Ирака и России, среди которых были двое детей в возрасте 6 лет и 1,5 года.

После задержания родители сообщили, что не могут разбудить детей и попросили о помощи. По их словам, один из белорусских пограничников, который сопровождал семью до границы, дал для детей две таблетки, чтобы они не плакали. Детей доставили в лечебное заведение, где в их организме обнаружили метадон.

По словам главы МВД Польши, если бы не быстрое вмешательство литовских служб, дети бы погибли.

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