Бекирова направят на дополнительное медобследование, - адвокат

Украинского политзаключенного, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование в аннексированом Симферополе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

По словам адвоката, обследование должны провести в больнице им.Семашко. Денисова заявила, что будет держать ситуацию на личном контроле.

"Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование в больницу им.Семашко, которое, я надеюсь, даст возможность изменить меру пресечения на домашний арест, тем более, что недавно защитники предоставили все необходимые для этого документы", - написала омбудсмен.

Также она сообщила, что "Верховный суд Республики Крым отменил решение "Центрального районного суда г.Симферополя" о передаче дела Бекирова в "Красноперекопский суд".

"Дело господина Бекирова будет возвращено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд.Симферополя", - добавила Денисова.

РБК-Украина писало, что "Верховный суд" Крыма продлил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдема Бекирову до 11 октября.

Ранее Бекиров, которого удерживают в СИЗО Симферополя в оккупированном Крыму, заявлял, что намерен начать голодовку в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в город Красноперекопск.